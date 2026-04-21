Galatasaray, bu kez kupada Gençlerbirliği karşısında

BURUK, ROTASYONA GİDEBİLİR

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yarınki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray , sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.

Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.