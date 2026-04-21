Galatasaray, bu kez kupada Gençlerbirliği karşısında
21.04.2026 10:01
Son Güncelleme: 21.04.2026 11:05
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ve Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün'ün hava topu mücadelesi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.
Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin Gençlerbirliği karşısındaki gol sevinci.
BURUK, ROTASYONA GİDEBİLİR
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yarınki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.
RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.
KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI SON 10 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.
Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.