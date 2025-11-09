Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı: 19 maçlık seri, Kocaeli'de bitti

09.11.2025 19:21

Son Güncelleme: 09.11.2025 19:24

Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı: 19 maçlık seri, Kocaeli'de bitti
Anadolu Ajansı

İHA

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

 

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi.

 

Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

 

Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılılar, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

 

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi.

 

Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

İlişkili Haber
Galatasaraylı yıldız, Kocaelispor maçına devam edemedi
Galatasaraylı yıldız, Kocaelispor maçına devam edemedi
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram