Galatasaray, bu sezon iç sahada yenilmedi!

Galatasaray, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.



Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.



SON 11 MAÇINI KAZANDI



Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 11 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.



Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 11 karşılaşmayı da kazandı.



Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.



Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.