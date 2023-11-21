Galatasaray Çağdaş Faktoring-Union Feminine Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında 22 Kasım'da Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini konuk edecek. Union Feminine Angers ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. İşte, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Union Feminine Angers maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray Çağdaş Faktoring, iki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 71-70'lik skorla kazanmıştı.



Galatasaray Çağdaş Faktoring-Union Feminine Angers maçı 22 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak.



Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Maç Galatasaray Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanacak.