Galatasaray, Can Korkmaz'ı transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda oyun kurucu bölgesine takviye yaptı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce de takımda oynayan Can Korkmaz'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açılamada, "Galatasaray formasıyla dördüncü dönemini yaşayacak olan başarılı oyun kurucu, Pertevniyal ve Darüşşafaka'daki serüveninin ardından 2012-13 senesinde Galatasaray formasıyla tanıştı. Ertesi sene gittiği Trabzonspor'un ardından Uşak Sportif'e geçti ve 2016-17 sezonunda tekrar Galatasaray'a döndü. Bir sezon sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giydi; ancak Galatasaray onu tekrar kadrosuna kattı ve bu kez 2018-2020 yılları arasında sarı-kırmızılı formayla ter döktü. Can Korkmaz sonraki döneminde Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka'da oynadı. Oyuncumuza Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

