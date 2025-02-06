Galatasaray, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı
Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre oyuncuya:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecektir"
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