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Galatasaray Carlos Vinicius ve Serge Aurier transferlerini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray Carlos Vinicius ve Serge Aurier transferlerini TFF'ye bildirdi

, Carlos Vinicius transferi için oyuncu ve Fulham'la anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Vinicius'un İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAYACAKLAR

Bu sezon Premier Lig ekibi Fulham ile 16 maça çıkan Carlos Vinicius, 3 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı forveti sezon sonuna kadar kiralayacak.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde ise Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı.

TFF'YE BİLDİRDİLER

Sarı-kırmızılılar, her iki oyuncu için de Türkiye Federasyonu'nda lisans kaydı açtırdı.

Galatasaray Carlos Vinicius ve Serge Aurier transferlerini TFF'ye bildirdi - 1

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