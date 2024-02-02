Galatasaray Carlos Vinicius ve Serge Aurier transferlerini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Carlos Vinicius transferi için oyuncu ve Fulham'la anlaşma sağladı.



28 yaşındaki Vinicius'un İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAYACAKLAR



Bu sezon Premier Lig ekibi Fulham ile 16 maça çıkan Carlos Vinicius, 3 gol kaydetti.



Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı forveti sezon sonuna kadar kiralayacak.



Galatasaray geçtiğimiz günlerde ise Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı.

TFF'YE BİLDİRDİLER



Sarı-kırmızılılar, her iki oyuncu için de Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisans kaydı açtırdı.