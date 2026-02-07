Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle aldığı 49 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Yeşil-mavililer ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

48. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere tamamlandı. Aslan'ın 116 golüne, Rize ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 7 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, bu alanda 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aslan en son ligde dış sahada Fatih Karagümrük ile oynadı ve rakibini 3-1'lik skorla yendi.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.