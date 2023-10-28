Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında: Muhtemel 11

Galatasaray'da hedef ligde üst üste 9. galibiyet.
Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.
TEK EKSİK
Tanguy Ndombele kafilede yer almazken, sakatlığı bulunan Mauro Icardi Rize'ye götürüldü. Arjantinli yıldızın forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
Muslera
Boey-Sanchez-Abdülkerim-Kazımcan
Torreira-Kerem D.
Tete-Kerem A.-Zaha
Barış (Icardi)
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