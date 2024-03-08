Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı

Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Bol gollü maçın ilk yarısı 4-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresi ise 6-2'lik skorla sonuçlandı.

Galatasaray'da goller Kerem Demirbay, Torreira ve Icardi'den geldi. Rizespor'un gollerini ise Hojer ile Olawoyin'den geldi.

SERİ 32'YE ÇIKTI

Sahasındaki son 31 maçta yenilmeyen Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte seriyi 32 maça çıkarmayı başardı.



Maçta Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.



OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı.

Victor Nelsson'un partneri Berkan Kutlu oldu. Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz gibi Berkan Kutlu'ya da birçok pozisyonda görev verdi. Rizespor mücadelesinde defansın ortasında oynayan Berkan daha önce de orta saha dışında sol bekte forma giymişti.

