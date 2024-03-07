Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde 75 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, taraftarı önünde kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGDE SON DURUMU



Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.



Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.



Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA 3 İSİM YOK



Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları ise yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.



4 İSİM KART SINIRINDA



Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı.



Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.



16 MAÇTIR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ



Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı.



Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.