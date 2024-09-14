Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 maç eksiğiyle 9 puanı bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.



Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.



Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak.

