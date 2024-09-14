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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Transfer sezonunda dünyaca ünlü golcü Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında kazanmak ve ligdeki galibiyet sayısını artırmak istiyor. Mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol 'in 5. haftasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 maç eksiğiyle 9 puanı bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla 'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2

OSİMHEN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bu akşam ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına bu akşam Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise bu akşam belli olacak.

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