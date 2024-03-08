Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında, Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkarmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibinde 2 eksik var.



Abdülkerim Bardakçı ve Aurier sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacaklar.



Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira da bu akşam forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Sarı kırmızılılar bu akşam 22 yıllık bir rekoru yakalamanın da peşinde olacak.

OKAN BURUK 22 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR



Ligdeki son 17 iç saha maçını kazanan Okan Buruk'un ekibi, Mircea Lucescu'nun 2001-2002'deki 18 maçlık serisinin 1 adım uzağında.

RİZE AVRUPA'YI HEDEFLİYOR

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise Avrupa kupalarına katılmanın peşinde.

5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta nokta koyan İlhan Palut'un ekibi, Süper Lig'de 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

