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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi bugün açılıyor. Bu sezon sahasındaki 14 maçı da kazanan lider Galatasaray, saat 20'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İşte kritik mücadele öncesinde karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

'in 29. hafta açılış maçında, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkarmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibinde 2 eksik var.

Abdülkerim Bardakçı ve Aurier sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacaklar.

Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira da bu akşam forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sarı kırmızılılar bu akşam 22 yıllık bir rekoru yakalamanın da peşinde olacak.

OKAN BURUK 22 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Ligdeki son 17 iç saha maçını kazanan Okan Buruk'un ekibi, Mircea Lucescu'nun 2001-2002'deki 18 maçlık serisinin 1 adım uzağında.

RİZE AVRUPA'YI HEDEFLİYOR

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise Avrupa kupalarına katılmanın peşinde.

5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta nokta koyan İlhan Palut'un ekibi, Süper Lig'de 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

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