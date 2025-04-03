Galatasaray-ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak. Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Peki, Galatasaray-ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-ÇBK Mersin maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray-ÇBK Mersin maçı, 4 Nisan Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak.
Mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.
Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇI MERSİN EKİBİ KAZANDI
Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Mersin temsilcisi, bu karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.
İKİ GALİBİYET HEDEFİ
Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.
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