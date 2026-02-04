Galatasaray çeyrek final için sahada, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında İstanbulspor'u konuk edecek.
Galatasaray kupa mesaisinde.
A Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, saat 20:30'da 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak.
Galatasaray kupa sınavının ardından ligde pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Konuk İstanbulspor ise A Grubu'nda ilk 2 haftanın ardından 1 puanla son sırada.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Günay; Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Lemina, İlkay; Barış Alper, Asprilla, Ahmed ve Icardi.
Galatasaray ligde son olarak Kaysersipor'u 4-0 yenmişti