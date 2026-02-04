Galatasaray çeyrek final için sahada, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

04.02.2026 17:51

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında İstanbulspor'u konuk edecek.

Galatasaray kupa mesaisinde.

 

A Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, saat 20:30'da 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak.

 

Galatasaray kupa sınavının ardından ligde pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

 

Konuk İstanbulspor ise A Grubu'nda ilk 2 haftanın ardından 1 puanla son sırada.

 

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetecek.

Galatasaray, kupanın ardından Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Günay; Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Lemina, İlkay; Barış Alper, Asprilla, Ahmed ve Icardi.

Galatasaray ligde son olarak Kaysersipor'u 4-0 yenmişti