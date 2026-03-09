Galatasaray cezaya itiraz etmişti, karar çıktı

Galatasaray’ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS’a yapılan itiraza yanıt geldi.

Yarın İstanbul'da Liverpool'u ağırlayacak olan sarı kırmızılı ekibin seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Anfield Road'da oynanacak olan rövanş maçında Galatasaray'ı stadyumda destekleyemeyecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.



SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

UEFA, son 16 play-off turu rövanşında oynanan Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası vermişti.