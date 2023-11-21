Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı dikkatleri çekiyor. Zirve yarışında yer alan Galatasaray, milli aranın ardından yapılan ilk maçta taraftarı önünde sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı tarihi...



Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.



Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI



Maçın biletleri 21 Kasım Salı günü saat 14.00’te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.



Bilet satışları, 21 Kasım Salı günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 22 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

