Galatasaray da istemişti, Fenerbahçe İstanbul'a getiriyor: Ederson'un geliş saati belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliğine konuk olan ve sahadan 3-1'lik zaferle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kaleci takviyesi için de mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI



Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ederson için hem oyuncu hem de Manchester City ile anlaşmaya vardı.

ÖDENECEK BONSERVİS



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı file bekçisi için İngiliz devine 13-14 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.

