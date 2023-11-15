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Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Daikin, 2024 Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanşı maçında 16 Kasım Perşembe günü sahasında Finlandiya’nın Hameenlinna LR takımıyla mücadele edecek. Peki, Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İlk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu maçtan alacağı her türlü galibiyet ya da kazanacağı iki set tur atlamasına yetecek. İşte, Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de yapılacak.

Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.


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