Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İlk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu maçtan alacağı her türlü galibiyet ya da kazanacağı iki set tur atlamasına yetecek. İşte, Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray Daikin-Hameenlinna LR voleybol maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de yapılacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.



Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.





