Galatasaray Daikin, Zerenspor'u rahat yendi ve Dörtlü Final'de VakıfBank ile eşleşti
19.11.2026 21:19
Galatasaray Daikin'in İtalyan smaçörü Myriam Sylla, Zeren Spor maçında 8 sayı üretti.
Kupa Volley çeyrek finalinde Zerenspor'a set vermeden kazanan Galatasaray Daikin'de orta oyuncu Yasemin Güveli 5 blokla yıldızlaştı. Dörtlü Finalde Galatasaray'ın rakibi VakıfBank.
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Zeren Spor-Galatasaray Daikin karşılaşmasıyla sona erdi.
Günün tek mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık (25-23, 25-14, 25-18) skorla konuk Galatasaray Daikin oldu. Galatasaray'da Alexia Carutasu 13 sayı, orta oyuncu Yasemin Güveli de 5 blok ve toplam 11 sayı ile oynadı.
Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakaları sonunda galip gelen VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Galatasaray Daikin takımları adlarını dörtlü finale yazdırdı.
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Galatasaray Daikin
Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul