Galatasaray derbi öncesi 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray derbiye moralli gidiyor. Sarı kırmızılı ekip evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçı Galatasaray Barış Alper, Icardi ve İlkay'ın golleriyle 3-2 kazandı.



Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 32 yaptı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e yükseltti.



SAKATLIKLAR VE KIRMIZI KARTLAR

Rams Park'ta oynanan maçı hakem Ozan Ergün yönetti Galatasaray'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Maçta iki sakatlık sonrası zorunlu değişiklikler yapıldı. Singo ve Lemina maça devam edemedi.

Maçta iki de kırmızı kart çıktı. Galatasaray'da Sallai, Gençlerbirliği'nde Khelven kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sarı kırmızılılarda tedavileri süren Osimhen, Yunus, Kaan ve Berkan'ın yanı sıra bahis cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemedi.



4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı.



15' Mario Lemina sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.



21' Gençlerbirliği yan topta golü buldu ve Niang'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti.



32' Maçta tansiyon yükseldi. Tartıışmalı pozisyon sonrası Kazımcan Karataş ve Thalisson Kelven sarı kart gördü.



39' Singo sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Icardi, oyuna alındı.



43' Icardi'nin kafa topu direkten döndü.



45+5' İlk yarı sona erdi.



İKİNCİ DEVRE



46' Galatasaray'da 17. dakikada oyuna giren Yusuf Demir, ikinci yarıda yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.



55' Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-1'lik eşitliği yakaladı.



57' Barış Alper'in golüyle sarı kırmızılı ekip 2-1 öne geçti.



60' Gençlerbirliği'nde Thalisson Khelven, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.



66' İlkay Gündoğan'ın golüyle fark 2'ye çıktı: 3-1



77' Konuk ekip Metehan'ın golüyle farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2



80' Barış Alper ve Torreira yerine Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay oyuna dahil oldu.



88' Roland Sallai, sarı kart gördü.



90+3' Galatasaray'da Sallai'ye kırmızı kart çıktı.



90+5 Maç sona erdi.