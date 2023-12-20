Galatasaray, derbi öncesi hata yapmadı, Karagümrük'ü tek golle geçti

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 8. GOLÜ



Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.



Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.

GÜNAY GÜVENÇ KALESİNİ BAŞARIYLA KORUDU



Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.



Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.



Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı. FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU



Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.



Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonraki 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ



Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.