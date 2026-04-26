Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
26.04.2026 17:07
Son Güncelleme: 26.04.2026 22:03
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi yenerek zirvede farkı açtı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan dev derbide kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.
Fenerbahçe'de kaleci Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından puanını 74'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray, sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını da 7 yaptı. Ligde 4 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada yer aldı.
Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Başakşehir'i ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 9 FARKLI TERCİH
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.
Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.
Ev sahibi Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapılan ve 2-0'lık yenilgiyle elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuyu derbinin başlangıç 11'inde görevlendirdi.
Buruk, başkent temsilcisine karşı ilk 11'de başlattığı Sane ile Lemina'ya derbide de görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11 oynattığı Günay, Icardi, Eren, Kaan, Nhaga, Lang, Singo ve Boey'i yedeğe çekerken, Ahmed Kutucu'yu kadroya almadı.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Yunus, Torreira, Barış ve Osimhen'i sahaya sürdü.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.
