Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

26.04.2026 17:07

Son Güncelleme: 26.04.2026 22:03

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi yenerek zirvede farkı açtı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan dev derbide kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

 

Fenerbahçe'de kaleci Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Bu skorun ardından puanını 74'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray, sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını da 7 yaptı. Ligde 4 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada yer aldı.

 

Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Başakşehir'i ağırlayacak.

21:50
ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ
83. Dakika: Galatasaray farkı 3'e yükseltti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortayı kontrol etmek isteyen kaleci Mert Günok, takım arkadaşına çarparak topu elinden kaçırdı. Seken topu Torreira tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
21:39
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
73. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Semedo'nun derin pasıyla savunma arkasına sarkan İsmail Yüksek'in dar açıdan vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
21:33
FARK 2'YE ÇIKTI
67. Dakika: Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda topun başına geçen Barış Alper, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Reuters
21:28
KIRMIZI KART
62. Dakika: Kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'de kaleci Ederson, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Reuters
21:27
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
60. Dakika: Galatasaray penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
21:23
BİR GOL DAHA İPTAL
56. Dakika: Galatasaray'ın bir golü daha iptal edildi. Leroy Sane, sağ kanattan çalımlarla getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Torreira'nın gelişine vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Durum 1-0.
Anadolu Ajansı
21:21
GOL İPTAL EDİLDİ
54. Dakika: Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine orta-şut karışımı vuruşunu tamamlayan Osimhen'in fileleri sarstığı pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
Anadolu Ajansı
21:11
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ikinci devre başladı.
Anadolu Ajansı
20:54
İLK DEVRE BİTTİ
Derbide ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
20:49
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
45+1. Dakika: Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı. Rakip yarı alandaki karambolde topu kazanan sarı-lacivertlilerde Nene'nin ceza sahası önündeki tek topuna gelişine vuran Talisca'nın şutu direkten dışarı gitti.
20:43
İLK GOL GELDİ
40. Dakika: Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Jakobs'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışı sonrası kafalardan seken topu arka direkte Victor Osimhen tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
20:39
GALATASARAY ATAĞI
37. Dakika: Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Ismail Jakobs'un ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:26
BU KEZ GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
23. Dakika: Galatasaray penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahası içinde Nene'nin müdahalesiyle Sane yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR'ı da dinleyen hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Anadolu Ajansı
20:16
PENALTI KAÇTI
14. Dakika: Fenerbahçe, penaltıyı değerlendiremedi. Topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
IHA
20:14
PENALTI KARARI
11. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Matteo Guendouzi'nin ara pasıyla Galatasaray ceza sahasına giren Cherif, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
IHA
20:08
DEV MAÇ KARTLARLA START ALDI
6. Dakika: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır sarı kart gördü.
Anadolu Ajansı
20:00
DEV DERBİ BAŞLADI
Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk düdük geldi
Reuters
19:43
HAKEM EKİBİ, ZEMİNİ İNCELEDİ
Derbinin hakemi Yasin Kol ve yardımcıları, maç öncesi zemini inceledi.
Anadolu Ajansı
19:27
BURUK: "KAZANMAYA ODAKLIYIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz. Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine."
Anadolu Ajansı
19:25
TEDESCO: "MAÇI KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz. Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm."
Anadolu Ajansı
18:56
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif. Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Sara, Icardi, Eren, İlkay, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Boey. Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, İsmail, Oğuz, Asensio, Musaba.
Anadolu Ajansı
17:34
STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe derbisinden önce tribündeki tüm koltukları bayraklarla donattı.
Resmi Kurum
17:09
FENERBAHÇE TARAFTARI, RAMS PARK'TA
Derbiyi RAMS Park'ta takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarlar stadyuma geldi.
Anadolu Ajansı
17:05
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sane, Osimhen. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
Anadolu Ajansı

OKAN BURUK'TAN 9 FARKLI TERCİH

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

 

Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.

 

Ev sahibi Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

 

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapılan ve 2-0'lık yenilgiyle elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuyu derbinin başlangıç 11'inde görevlendirdi.

 

Buruk, başkent temsilcisine karşı ilk 11'de başlattığı Sane ile Lemina'ya derbide de görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11 oynattığı Günay, Icardi, Eren, Kaan, Nhaga, Lang, Singo ve Boey'i yedeğe çekerken, Ahmed Kutucu'yu kadroya almadı.

 

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Yunus, Torreira, Barış ve Osimhen'i sahaya sürdü.

Reuters

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

 

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.

 

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

 

Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

 

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

IHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

