Galatasaray derbide Trabzonspor'a konuk olacak. Osimhen ve Lemina için kritik gün

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta,, saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak.



Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.



Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

OSİMHEN VE LEMİNA'NIN DURUMU BELİRSİZ



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları bugünkü son antrenmanın ardından belli olacak.



Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Bugünkü son antrenmanda durumlarına bakılacak iki futbolcunun Trabzon'a götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek.



Tedavisine devam edilen Wilfried Singo ise Trabzonspor karşısında süre alamayacak.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ



Galatasaray, ligde geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti.



Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi.



Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yiyenler sıralamasında 8 takımın gerisinde kaldı.

GOL YÜKÜ OSİMHEN'İN OMUZLARINDA



Galatasaray'ın bu sezonki lig maçlarında 6 gol atan Victor Osimhen takımın gol yükünü sırtlayan oyuncu oldu.

Bu sezon 5 maçta 13 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekipte, yarınki mücadelede oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmayan Osimhen, 6 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.



Nijeryalı yıldızı 2 golle Gabriel Sara izlerken, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA TRABZONSPOR'A 1 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.



Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.