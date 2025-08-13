Galatasaray derken bambaşka bir transfere imza atıyor: Berke'nin uçağı hazırlandı

Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer oluyor. Footmercato'nun haberine göre; 25 yaşındaki kaleci için Lille ile Eyüpspor 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında anlaştı. Berke'nin özel jetle Fransa'ya uçacağı ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Lille'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

SİNGO ISRARI



Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo için sonuna kadar masada olacak. Monaco kiralamayı reddetti, 30 milyon euro istedi. Aslan hem sağ bek hem stoper oynayan milli futbolcuyu son 24 saatte bile bitirebilir (Sabah)



Elan Ricardo, Athletico Paranaense yolunda. Beşiktaş, Kolombiyalı orta sahanın kiralık transferi için Brezilya ekibiyle anlaşmak üzere. (TRT Spor)



Fenerbahçe, Andriy Lunin'i transfer etmek istiyor. (Fichajes)



Beşiktaş, Real Madrid ile sözleşmesi biten Lucas Vazquez ile temas kurdu ve pazarlıklara başladı. (Sabah)



Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Galatasaray, Ederson ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray, Ederson'u yıllık 7 milyon euro maaş + bonus teklifiyle ikna etti.