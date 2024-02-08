Galatasaray, Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Köhn ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Köhn için Alman ekibine 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli ve 300 bin avro şarta bağlı bonus ödeneceği bildirildi.
Galatasaray Kulübü, Köhn'e ise 2023-2024 sezonu için 300 bin avro, 2024-2025 sezonu için 450 bin avro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin avro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin avro imza ücreti ödeneceğini duyurdu.
GALATASARAY'DAN DERRİCK KÖHN PAYLAŞIMI
Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Derrick Köhn! 💛❤️ pic.twitter.com/dHEDWvhfBy— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 8, 2024
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