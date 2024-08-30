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Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını duyurdu

Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar sözleşmede 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunduğunu da açıkladı.

Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını duyurdu

, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'ın KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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