Galatasaray dev maç için İngiltere yolcusu, İlkay ve Sane onları çok iyi tanıyor

İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI



Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.

MANCHESTER CİTY İLE İLK RANDEVU



Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla 25 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile oynadı.