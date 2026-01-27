Galatasaray dev maç için İngiltere yolcusu, İlkay ve Sane onları çok iyi tanıyor
27.01.2026 11:57
Galatasaray, Manchester City maçı için geri sayımda. Hazırlıklar bugün tamamlanacak. Sarı kırmızılılar dev maç için İngiltere'ye uçacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile mücadele edecek.
Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman saat 13'te başlayacak. Ardından kafile İngiltere'ye hareket edecek.
Wilfred Singo'nun durumu belirsiz, Arda Ünyay'sa sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Manchester City - Galatasaray maçı yarın saat 23'te başlayacak.
Şampiyonlar liginde son hafta öncesi ilk 24 hedefinde büyük avantaja sahip olan Galatasaray,, 10 puanla 17'nci basamakta.
3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 336. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maç oynadı.
İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.
MANCHESTER CİTY İLE İLK RANDEVU
Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla 25 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile oynadı.