Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Galatasaray, Liverpool maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 2. maçında ilk galibiyetini aldı.

UEFA ’nin 2. haftasında , RAMS Park’ta İngiliz takımı ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Cimbom ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybetmişti.

Galatasaray, Devler Ligi’nin 3. haftasında 22 Ekim’de Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek.

