Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
Galatasaray, Liverpool maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 2. maçında ilk galibiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz takımı Liverpool ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.
Cimbom ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybetmişti.
Galatasaray, Devler Ligi’nin 3. haftasında 22 Ekim’de Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek.
