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Galatasaray Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında: İlk 11

Manchester United zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nde tur umudunu arttıran Galatasaray, bugün grup lideriyle karşılaşacak. İşte Bayern Münih'i konuk edecek edecek sarı-kırmızılılarda son durum ve ilk11...

Galatasaray Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında: İlk 11
Galatasaray, Avrupa'da 311. randevuda: Son 20 maçta 1 yenilgi

Galatasaray, Avrupa'da 311. randevuda: Son 20 maçta 1 yenilgi

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'ın 'nde sıradaki rakibi Bayern Münih.

A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenerek ilk 2 yarışında avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar saat 19.45'te Alman devini konuk edecek. Karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.

ALMAN DEVİNİN EKSİKLERİ

Gruptaki ilk 2 maçını da kazanan Bayern Münih'te önemli eksikler var.

Neuer, Goretzka, Gnabry, Upamecano, Guerreiro ve Mazraoui, Alman ekibinin İstanbul kafilesinde yer almadı.

Rams Park'taki mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Gruptaki diğer maçta puansız Manchester United, saat 22'de Kopenhag'ı konuk edecek. 

MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera; Boey, Sánchez, Bardakçı, Karatas; Torreira, Ayhan; Tete, Aktürkoğlu, Zaha; Icardi.

Bayern Münih: Ulreich, Mazraoui, Kim Min-Jae, De Ligt, Davies, Laimer, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

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