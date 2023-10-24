Galatasaray Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında: İlk 11

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakibi Bayern Münih.



A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenerek ilk 2 yarışında avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar saat 19.45'te Alman devini konuk edecek. Karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.

ALMAN DEVİNİN EKSİKLERİ



Gruptaki ilk 2 maçını da kazanan Bayern Münih'te önemli eksikler var.



Neuer, Goretzka, Gnabry, Upamecano, Guerreiro ve Mazraoui, Alman ekibinin İstanbul kafilesinde yer almadı.



Rams Park'taki mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.



Gruptaki diğer maçta puansız Manchester United, saat 22'de Kopenhag'ı konuk edecek.

MAÇIN İLK 11'LERİ



Galatasaray: Muslera; Boey, Sánchez, Bardakçı, Karatas; Torreira, Ayhan; Tete, Aktürkoğlu, Zaha; Icardi.



Bayern Münih: Ulreich, Mazraoui, Kim Min-Jae, De Ligt, Davies, Laimer, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane