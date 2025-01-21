Galatasaray - Dinamo Kiev (Canlı anlatım)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda hedef 3 puan.
53. DAKİKA - GOL
51. DAKİKA - KART İPTAL, VAR'DAN PENALTI KARARI
50. DAKİKA - KIRMIZI KART
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA - GOL
40. DAKİKA - SARI KART
33. DAKİKA - SARI KART
22. DAKİKA - GOL
7. DAKİKA - GOL
CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.
İlk 6 haftada 12 puan toplayarak altıncı sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ligi ilk 8 sırada tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılmak istiyor.
3 EKSİK
Sezonu kapatan Mauro Icardi ile UEFA listesinde bulunmayan Rolland Sallai ve sakatlığı bulunan Gabriel Sara kadroda yok.
SİYAH KOL BANDI KARARI
Galatasaray, Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için sahaya siyah bantla çıkacaklarını açıkladı.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen
Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat
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