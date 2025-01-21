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Galatasaray - Dinamo Kiev (Canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda hedef 3 puan.

Galatasaray - Dinamo Kiev (Canlı anlatım)

53. DAKİKA - GOL

Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. 

51. DAKİKA - KART İPTAL, VAR'DAN PENALTI KARARI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü ikinci sarı kart VAR incelemesinin ardından iptal edildi, hakem sarı-kırmızılıların lehine penaltı noktasını gösterdi. 

50. DAKİKA - KIRMIZI KART

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

45. DAKİKA - GOL

Dinamo Kiev, Vanat'ın kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

40. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da İsmail Jakobs da sarı kart gördü.

33. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kabaiev'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

7. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Davinson Sanchez'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Dinamo Kiev'in santrasıyla başladı.

, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.

İlk 6 haftada 12 puan toplayarak altıncı sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ligi ilk 8 sırada tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılmak istiyor.

3 EKSİK 

Sezonu kapatan Mauro Icardi ile UEFA listesinde bulunmayan Rolland Sallai ve sakatlığı bulunan Gabriel Sara kadroda yok.

SİYAH KOL BANDI KARARI

, Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için sahaya siyah bantla çıkacaklarını açıkladı. 

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

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