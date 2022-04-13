Galatasaray - Dinamo Kiev maçı biletleri ne kadar?

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Galatasaray Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 'Barış için maç' sloganıyla ağırlayacak.



Dinamo Kiev ile yapılacak maç 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak



Karşılaşmadan elde edilen gelirler Ukrayna'da zarar gören çocuklara bağışlanacak.



BİLET FİYATLARI



Maçın biletleri, bugün Passolig’in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.



Bu özel müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 - Doğu 113 blok: 100 TL



Kategori 2 - Doğu 110-111-112-114-115-116-210-216 blokları: 50 TL



Kategori 3 - Kuzey Kale arkası: 25 TL

"KEREM YOKSA GALATASARAY'IN ŞANSI ÇOK AZ"

