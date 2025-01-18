Galatasaray, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.