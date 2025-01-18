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Galatasaray, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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