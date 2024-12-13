Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa'da zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Ajax ile mücadele edecek olan Galatasaray, Dinamo Kiev engelini kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?



GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.



Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SON MAÇ AJAX'LA



Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde son mücadelesine Ajax deplasmanında çıkacak. Ajax- Galatasaray maçı ise 30 Ocak Perşembe günü oynanacak.



YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.