Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa'da zafer peşinde
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray puanını 12'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Play-off'lara yükselmeyi garantileyen Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin tarihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Ajax ile mücadele edecek olan Galatasaray, Dinamo Kiev engelini kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.
Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON MAÇ AJAX'LA
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde son mücadelesine Ajax deplasmanında çıkacak. Ajax- Galatasaray maçı ise 30 Ocak Perşembe günü oynanacak.
YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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