Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Oynanacak 8 maç sonunda ilk 8'de yer alan ekipler direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SON MAÇ AJAX'LA



Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde son mücadelesine Ajax deplasmanında çıkacak. Ajax- Galatasaray maçı ise 30 Ocak Perşembe günü oynanacak.



YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.