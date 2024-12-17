NTV.COM.TR

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'in 3 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Galatasaray 3 puan aldığı taktirde gruplarda ilk 8 için büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Oynanacak 8 maç sonunda ilk 8'de yer alan ekipler direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.

Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

SON AJAX'LA

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde son mücadelesine Ajax deplasmanında çıkacak. Ajax- maçı ise 30 Ocak Perşembe günü oynanacak.

YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?

Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...