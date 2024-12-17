Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? (UEFA Avrupa Ligi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'in 3 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Galatasaray 3 puan aldığı taktirde gruplarda ilk 8 için büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Oynanacak 8 maç sonunda ilk 8'de yer alan ekipler direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?
GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.
Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON MAÇ AJAX'LA
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde son mücadelesine Ajax deplasmanında çıkacak. Ajax- Galatasaray maçı ise 30 Ocak Perşembe günü oynanacak.
YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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