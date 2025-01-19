Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, son 2 haftaya girilen Avrupa Ligi'nde zirve takibini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın sıradaki rakibi ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev olacak. Öte yandan müsabakanın hakemi de belli oldu. Galatasaray-Dinamo Kiev maçını, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.



GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.



Saat 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Galatasaray-Dinamo Kiev maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek



UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'taki müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja yapacak.



Mücadelede Marko Liiva VAR, Joonas Jaanovits AVAR olarak görev alacak.