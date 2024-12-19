Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçına geri sayım başladı. Grubundaki son maçında İsveç deplasmanında Malmö ile 2-2'lik skorla berabere ayrılan Galatasaray, 12 puanla 6. sıra bulunuyor. Dinamo Kiev ise puansız bir şekilde son sıraya demir atmış durumda. İşte, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi...



GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.



Saat 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.



AVRUPA LİGİ'NİN EN GÖLCÜSÜ



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.



Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.



Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.