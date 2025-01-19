Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetecek.
Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.
VAR koltuğunda ise Marko Liiva, AVAR'da Joonas Jaanovits oturacak.
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