Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu'ndan MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek çeyrek finalde elendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantıya Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk katıldı.



Galatasaray Kulübü'ndeki bu toplantının ardından sarı-kırmızılılar maçın tartışmalı pozisyonları paylaştı. "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta İSTİFA" ifadeleri kullanıldı.

"SUÇLU VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR"



Gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusunda bulundu.



Develioğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Suçlu varsa cezasını çekecektir.” dedi.