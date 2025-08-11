Galatasaray duyurdu: Morata'nın sözleşmesi feshedildi

Sor süper Lig şampiyonu Galatasaray, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Alvaro Morata'nın Milan'a döndüğünü duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hem oyuncuyla hem de kulübü Milan'la karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Galatasaray'ın bu anlaşma karşılığından Milan'dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı aktarıldı.



Morata'nın 651 bin 652 avroluk alacağından da feragat ettiği vurgulandı.



Geçen sezonun devre arasında Milan'dan kiralık olarak Galatasaray'a katılan Alvaro Morata 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.