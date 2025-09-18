Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçına doğru: Okan Buruk forvet tercihini yaptı! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına bu akşam 22.00'de Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısında çıkıyor.



Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı devam ederken, forvet hattında kimin forma giyeceği en büyük merak konusuydu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik sınavda forvet hattı için kararını verdi. Milliyet'in haberine göre Buruk, Frankfurt maçında tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı.



Okan Buruk'un fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle Icardi'yi tercih etmediği vurgulandı. Buruk'un Arjantinli yıldıza ikinci yarıda görev vermesinin beklendiği aktarıldı.



İLKAY İLK 11'DE BAŞLIYOR



Okan Buruk'un orta sahayı ise Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan ile kurgulayacağı ifade edildi.



SAVUNMADA SİNGO İLK 11'DE



Başarılı teknik adamın kalede Uğurcan Çakır, savunma hattında ise Singo, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsüne görev vereceği belirtildi.