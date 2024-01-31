Galatasaray Ekmas'ta Mtirovic dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



NE DEMİŞTİ?



Mitrovic, Dijon karşılaşmasının ardından basın toplantısında gelen, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." şekilde cevap vermişti.



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