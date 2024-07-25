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Galatasaray, Elias Jelert'i açıkladı

Galatasaray, Elias Jelert ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Elias Jelert'i açıkladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan , Elias Jelert ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılar KAP'a yaptıkları bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel Futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için 'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.

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