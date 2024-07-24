Galatasaray, Elias Jelert’in transferi için Kopenhag ile anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile her konuda anlaştı.

Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray’dan yeni bir teklif alındığını ve bu teklifin de kabul edildiği belirtildi.

4 YILLIK ANLAŞMA



9 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 4 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülen Elias Jelert’in İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.