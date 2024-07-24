NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, Elias Jelert’in transferi için Kopenhag ile anlaştı

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag’da forma giyen Elias Jelert’in transferi için takımıyla her konuda anlaştı.

Galatasaray, Elias Jelert’in transferi için Kopenhag ile anlaştı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile her konuda anlaştı.

Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray’dan yeni bir teklif alındığını ve bu teklifin de kabul edildiği belirtildi.

4 YILLIK ANLAŞMA

9 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 4 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülen Elias Jelert’in İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...