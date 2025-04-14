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Galatasaray-ERA Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final rövanş maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek. Peki, Galatasaray-ERA Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-ERA Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

⁠ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak. Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi. İşte, Galatasaray-ERA Nymburk maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-ERA NYMBURK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray⁠, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 15 Nisan Salı günü ERA Nymburk'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Play-inn'de Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda ise J Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. ERA Nymburk ise L Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı oldu.

GALATASARAY İLK MAÇI KAZANDI

İki galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı eşleşmede Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda 106-80 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynayacağı maçı da kazanarak ligde son 4 takım arasına kalmaya çalışacak.

ERA Nymburk'un kazanması halinde ise serinin son maçı 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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