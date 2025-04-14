Galatasaray-ERA Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final rövanş maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek. Peki, Galatasaray-ERA Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak. Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi. İşte, Galatasaray-ERA Nymburk maçı hakkında bilgiler...
GALATASARAY-ERA NYMBURK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 15 Nisan Salı günü ERA Nymburk'u konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?
Play-inn'de Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda ise J Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. ERA Nymburk ise L Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı oldu.
GALATASARAY İLK MAÇI KAZANDI
İki galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı eşleşmede Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda 106-80 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynayacağı maçı da kazanarak ligde son 4 takım arasına kalmaya çalışacak.
ERA Nymburk'un kazanması halinde ise serinin son maçı 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Maç