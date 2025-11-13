Galatasaray Eren Elmalı açıklama: "5 sene önce oynamış"
13.11.2025 13:34
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği Eren Elmalı hakkında açıklama geldi.
Galatasaray'da forma sırt sponsorluğu için imza töreni düzenledi.
Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında adı geçen futbolcuları Eren Elmalı hakkında açıklamalarda bulundu..
Özbek, “Şu anda spor gündemimizdeki en önemli konulardan birisi bahis soruşturması. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Buna bağlı olarak federasyon, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Bu konuda disiplin çerçevesinde harekete geçti. Kurunun yanında yaş da yanmasın." ifadelerini kullandı.
“5 SENE ÖNCE OYNAMIŞ”
“Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği.” diyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili yapan ve işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış. 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasa muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla fiilin bu şekliyle sürekli oynayan ve yakın tarihe kadar oynayanlarla ilgili bir değerlendirme olması lazıım”
Eren Elmalı, PDFK'ya sevk edilmesinin ardından milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.
EREN ELMALI NE DEMİŞTİ?
Elmalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur.
Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."