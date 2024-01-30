Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da yarı final ilk maçına çıkacak

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda yarın İtalya temsilcisi Mint Vero Volley'e konuk olacak



İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'e 3-0 ve 3-1'lik skorlarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.



Mint Vero Volley ise Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını iki maçta da 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.



Galatasaray HDI Sigorta, 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.



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