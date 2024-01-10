Galatasaray, erteleme maçına önemli eksiklerle çıkacak: Muhtemel 11

Galatasaray, erteleme maçına önemli eksiklerle çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.



Ligin geride kalan kısmında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, 47 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



GALATASARAY'DA 6 EKSİK



Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürüyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek.



Kart cezaları sona eren Boey ile Torreira ise kadroya dönüyor.



Ligde 24 puanla 10. basamakta yer alan Sivasspor'da takımın en golcü ismi Rey Manaj kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Clinton Njie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11



Galatasaray:



Muslera



Boey-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan



Torreira-Ndombele



Zaha-Mertens-Kerem A.



Halil

