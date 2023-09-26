Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olacak: Muhtemel 11'ler

Galatasaray galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olacak.



Kazımcan Karataş sakatlığı nedeniyle, Ndombele ve Davinson Sanchez de maçın ertelendiği dönemde lisansları çıkmadığı için forma giyemeyecek.



Galatasaray son 18 resmi maçında da mağlubiyet yaşamadı.



Okan Buruk'un ekibi ligde topladığı 13 puanla Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada.



Ev sahibi İstanbulspor'da sakat ya da cezalı futbolcu yok. İlk dört haftada galibiyetle tanışamayan Sarı-siyahlılar 2 puan toplayabildi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray:

Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kerem Demirbay

Tete-Mertens-Kerem Aktürkoğlu,Icardi.



İstanbulspor:



Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim.

