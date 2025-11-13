Galatasaray eski hocası Roberto Mancini'nin yeni takımı resmen açıklandı
13.11.2025 15:45
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın yeni teknik direktörü oldu.
Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev yapan Roberto Mancini, kariyerine Katar'da devam edecek.
60 yaşındaki tecrübeli hoca, Katar ekibi Al Sadd'ın yeni teknik direktörü olarak mesaiye başlıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mancini, Al Sadd ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.
Mancini 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev almış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. İtalyan çalıştırıcı sarı kırmızıların başında 46 maça çıkmış ve 1.89'luk ortalama elde etmişti.
MANCİNİ'NİN DAHA ÖNCE GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR
Lazio
Fiorentina
Inter
Manchester City
Galatasaray
Zenit
İtalya Milli Takımı
Suudi Arabistan Milli Takımı
Mancini'nin imza töreninden bir kare